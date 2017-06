E3-Line-up mit Far Cry 5 und Assassin's Creed

Dass Ubisoft auf der diesjährigen E3 wieder eine Pressekonferenz abhalten wird, war schon länger klar. Und hat sich das französische Spieleunternehmen konkreter zu den Inhalten geäußert. So wird es definitiv auch die Vorstellung des neuen Assassin's Creed geben.

Ubisoft hat heute bestätigt, dass man im Rahmen der E3 vom 12. bis 14. Juni 2017 definitiv das neue Assassin's Creed vorstellen wird. Dieses gehört nämlich zum nun bekanntgegebenen E3-Line-up des Unternehmens.

Für die E3-Pressekonferenz sowie die anschließende Messe hat Ubisoft neben dem neuen Meuchel-Abenteuer außerdem auch die Gameplay-Premiere von Far Cry 5 bestätigt. Dazu gesellen sich Auftritte von South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe, ein neues Just Dance und das neue The Crew 2. Darüber hinaus wird man auch "neue Titel für eine Vielzahl von Plattformen" ankündigen.

Das E3-Briefing von Ubisoft wird am Montag, den 12. Juni 2017 um 22:00 Uhr deutscher Zeit stattfinden. Im Vorfeld wird es eine 40-minütige Pre-Show ab 21:20 Uhr geben. Pre-Show und Pressekonferenz werden live über Ubisoft.com und den Ubisoft-YouTube-Kanal übertragen.