Creative Director von Far Cry 4 geht von Bord

Der französische Entwickler und Publisher muss einen namhaften Abgang bei der Belegschaft verkraften. Ein Creative Director geht von Bord und wechselt zur Konkurrenz.

Alex Hutchinson hatte bei Ubisoft durchaus bedeutende Rollen inne. Unter anderem fungierte er als Creative Director bei den populären Titeln Far Cry 4 sowie Assassin's Creed 3. Nun verabschiedete er sich vom französischen Schwergewicht der Branche.

Hutchinson selbst bestätigte via Twitter, dass er Ubisoft nach sieben Jahren verlassen hat. Er sei darüber hinaus extrem stolz darauf, was man mit Far Cry und Assassin's Creed erreicht habe und freue sich nun auf die Aufgabe, etwas Neues zu erschaffen.

Künftig wird er bei Typhoon Studios tätig sein, wo er den früheren Executive Producer von EA, Reid Schneider, an seiner Seite hat. Beide haben früher schon bei Electronic Arts zusammen gearbeitet. Das Entwicklerstudio hat seinen Sitz im kanadischen Montreal. Unbekannt ist bis dato lediglich noch, woran die Typhoon Studios konkret arbeiten. In naher Zukunft soll sich das auch nicht ändern, da man erst damit beschäftigt sei, neue Mitarbeiter anzuheuern und - ganz wichtig - "eine Kaffemaschine anzuschaffen und IKEA-Möbel aufzubauen".