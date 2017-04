Im Jahr 2010 erschien das Rollenspiel Two Worlds II. Fast sieben volle Jahre später soll nun ein neues Add-on veröffentlicht werden.

Während Two Worlds II ursprünglich auch für PS3 und Xbox 360 erschien, soll die neu angekündigte Erweiterung jedoch der PC-Version vorbehalten bleiben. Diese trägt den Namen "Call of the Tenebrae" und wird in digitaler Form erhältlich sein.

Ab dem 25. Mai 2017 sollt ihr in der Lage sein, den DLC herunterzuladen. Dieser soll das ursprüngliche Spiel dann um über satte zehn Stunden zusätzlichen Spielspaß erweitern. "Call of the Tenebrae" war vor einem Jahr erstmals angekündigt worden; damals bekräftigte man auch, dass man bereits an einem dritten Teil arbeitet.

Mit dem DLC erhält auch die Spiel-Engine auf dem PC ein frisches Update spendiert. Dazu gesellen sich ein neuer Handlungsstrang, neue Orte, neue Charaktere und neue Bosskämpfe.