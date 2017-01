Immer rund um den Jahreswechsel wird für gewöhnlich Bilanz gezogen. So hat nun auch eine Analysefirma zu den im Jahr 2016 am häufigsten auf der Videoplattform Twitch angesehenen Titeln geäußert.

Dabei hat sich gezeigt laut dem Analysedienst GitHyp, dass nur wenige Neuveröffentlichungen zu den erfolgreichsten Titeln bei Twitch zählen. Vielmehr geben die altbekannten Dauerbrenner weiter den Ton an. Mit Battlefield 1 schafft es in Sachen der höchsten Zuschauerzahlen nur ein neuer Titel in die Top 5 der Plattform. Overwatch landete in dieser Kategorie auf Platz 6, No Man's Sky auf Platz 10.

Die Top 5 in Sachen Peak Viewers:

Betrachtet man die durchschnittlichen Zuschauer je Stunde, so gibt es im Vergleich dazu nur geringfügige Änderungen. Hier rutscht lediglich Battlefield 1 aus den Top 5 und macht Platz für Overwatch. Call of Duty: Infinite Warfare schlug sich indes eher mau und schafft es bei Twitch nur auf Platz 19.

Die Top 5 in Sachen durchschnittliche Zuschauer je Stunde: