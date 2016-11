Entwickler will Spiel deutlich verbessern

Urban Games kündigte in einem Blog-Eintrag eine Roadmap zur Beseitigung der Probleme an. Nachdem die Bugs beseitigt wurden, will sich die Schmiede um die Performance kümmern.

Wenige Tage nach Verkaufsstart wollen die Entwickler die Qualität von Transport Fever verbessern. In einem Update über Steam kündigte Urban Games an, vor allem die Bugs- und Performance-Probleme aus der Welt zu schaffen. Im ersten Schritt will die Schmiede einen weiteren Patch veröffentlichen, "um die wenigen verbleibenden Crashes zu beheben und die Game-Play-Mechanik zu verbessern". Probleme gibt es unter anderem mit der Fahrzeugfrequenz im Linienverkehr sowie abgeschalteten Fabriken, obwohl genug Materialien für die Produktion vorhanden wären. Spieler sollen zukünftig gewarnt werden, falls nur ein Teil der Industriekette verbunden sei.

Nach der Bug-Eliminierung will sich der Entwickler den Performance-Problemen widmen: "Wir verstehen, dass die aktuelle Performance unter gewissen Umständen nicht ausreichend ist, stark abhängig von der (Grafik-)Hardware, aber grundsätzlich im Late-Game." Ob die Leistungsprobleme vollständig beseitigt werden können, bleibt abzuwarten - im ersten Teil gelang es den Entwicklern nicht ganz.

Bereits in Kürze wolle man den Spielern Modding-Dokumentationen zur Verfügung stellen. Derzeit seien laut Entwickler übrigens sieben von zehn Spielern "wirklich glücklich" mit dem Spiel - dafür sprechen auch die bisherigen Steam-Bewertungen.