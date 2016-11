Ubisoft hatte ja bereits ein Virtual-Reality-Update zu TrackMania Turbo angekündigt. Nun steht dieses auch für alle Interessierten zur Verfügung.

Der französische Entwickler und Publisher Ubisoft hat heute das VR-Update zum Arcade-Rennspiel TrackMania Turbo veröffentlicht. Der kostenfreie Patch macht das Spiel reif für Virtual Reality auf den Plattformen PlayStation VR, Oculus Rift und HTC Vive.

Euch erwarten 40 exklusive VR-Strecken in den vier verschiedenen Umgebungen International Stadium, Valley Down & Dirty, Rollercoaster Lagoon und Canyon Grand Drift. Diese sollen euch hohe Geschwindigkeiten, spektakuläre Sprünge, Loopings, Wallrides und mehr bieten und euch mehr denn je in die Spielumgebung hinein ziehen.

Wer die Vollversion noch nicht besitzt, der kann sich eine kostenlose Demo für PS4 und PSVR sichern, in der vier Strecken in den Umgebungen Rollercoaster Lagoon und Canyon Grand Drift ausprobiert werden können.