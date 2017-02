Fans und Inhaber von Total War: Warhammer dürfen sich in der kommenden Woche wieder über frische Inhalte freuen. Eine entsprechende Ankündigung wurde nun getätigt.

Dem Strategiespiel wird in der kommenden Woche wieder ein größeres neues Update verpasst, das für alle Spieler kostenfrei angeboten wird. Die Entwickler sprechen selbst von der bislang "größten Veröffentlichung an kostenfreien Inhalten" bis zum jetzigen Zeitpunkt. Auch eine neue Edition des Hauptspiels wird im Handel veröffentlicht, die alle bisherigen Inhalte spendiert bekommt.

Aber zurück zum "Bretonnia Race Pack", in dem ihr drei neue legendäre Lords in spielbarer Form an die Hand bekommt. Auch neue Einheiten stehen darüber hinaus zur Wahl. Erste Eindrücke könnt ihr dem beigefügten Video entnehmen. Der Release des kostenfreien DLCs ist für den 28. Februar geplant.

In Kürze soll es zudem auch einen Battle-Map-Editor geben.