Kaum ist Total War: Warhammer II erschienen, steht auch bereits der erste, kostenlose DLC in den Startlöchern. Publisher SEGA hat bereits nun den Release-Termin bekanntgegeben. Lange müsst ihr euch demnach nicht mehr gedulden.

Erst Ende September erschien mit Total War: Warhammer II bereits der zweite Teil der großen Strategie-Reihe im Warhammer-Universum. Jetzt, kurz nach dem Release, gibt’s auch schon den Termin für den ersten großen DLC, Mortal Empires. Demnach ist es bereits am 26. Oktober soweit und ihr könnt die Erweiterung – völlig kostenlos – herunterladen.

Die Erweiterung hat eine Besonderheit. Sie verbindet die Karten des ersten und zweiten Teils der Reihe zu einer riesigen Map, auf der ihr alle Völker der beiden Teile spielen und mit 35 legendären Lords in die Schlacht ziehen könnt. Einzig die Fraktion der Norsca, die mit einem DLC in Total War: Warhammer eingeführt wurde, fehlt noch, soll aber bald nachgereicht werden. Um Moral Empires kostenlos zu erhalten, müsst ihr im Besitz beider Teile sein. Also sowohl Total War: Warhammer als auch Total War: Warhammer II besitzen.

Adieu, Sommerloch: Diese Spiele-Highlights erwarten euch im Oktober!

Neben dem großen, neuen Feldzug, der euch gut 50 Stunden unterhalten soll, bringt die Erweiterung auch einige Verbesserungen für den Vorgänger mit. So können nun auch in Total War: Warhammer die Fraktionen, die es im Spiel gibt, alle Gebiete erobern und besiedeln. Das bringt natürlich auch die Strafen mit sich, die mit Total War: Warhammer II eingeführt wurden. Siedelt das Imperium beispielsweise in für sie unangenehmen Klimazonen, gibt es Mali.