Für alle: Strategiespiel in offener Woche kostenlos ausprobieren!

Das Multiplayer-Strategiespiel Total War: Arena befindet sich weiter in der Mache und ist für gewöhnlich weiter nur ausgewählten Spielern vorbehalten. Nach offenen Test-Wochenenden können nun alle Interessierten sogar über eine ganze Woche lang in den Titel kostenlos hinein schnuppern.

Creative Assembly und Wargaming Alliance haben pünktlich zum heutigen Black Friday eine besondere Aktion rund um das kommende Free-to-Play-Strategiespiel Total War: Arena eingeläutet. Der kommende Titel soll über 1000 Jahre Geschichte in authentischen 10-vs-10-Multiplayer-Gefechten darstellen, wobe ihr über Hunderte Soldaten die Steuerung übernehmt.

Im Rahmen der nun bestätigten offenen Woche erhalten vorübergehend alle Interessierten Zugang zur bislang noch geschlossenen Beta-Testphase. Die Aktion ist heute um 13:00 Uhr gestartet und wird am 04. Dezember um 10:00 Uhr deutscher Zeit enden. In diesem Zeitraum könnt ihr die Steuerung über Römer, Barbaren und Griechen übernehmen. Die Entwickler erhoffen sich von der offenen Testphase weiteres Feedback zur Verfeinerung des neuen Spin-Offs der bekannten und langjährigen Strategiereihe.

Die Besonderheit an der offenen Woche: Wer sich bis zum 04. Dezember registriert, behält zudem sogar sein Zugangsrecht und darf in der Folge weiter an der Closed Beta teilnehmen. Zusätzlich erhalten Spieler als besonderes Goodie die drei besonderen Premium-Einheiten Auxiliarkavallerie (Römische Kavallerieeinheit mit Speeren), Blutgeschorene (Schwertträger der Barbaren) und Telesillas Argiver (Griechische Speereinheit).

Einen Release-Termin für die fertige Spielversion gibt es bis dato noch nicht.