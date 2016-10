Nicht nur in Kanto, sondern auch in der Nachbarregion Johto ist Benachteiligung kein Fremdwort. Von Neuborkia bis Ebenholz City tummeln sich Taschenmonster, die von Game Freak, der Pokémon Company und Nintendo nicht dieselbe Aufmerksamkeit bekommen wie Suicune oder Lugia. Sie sind weder auf Plakaten noch im Kampf besonders attraktiv und fallen auch sonst kaum auf. Irgendjemand muss ihnen doch Beachtung schenken!

1. Sonnkern

Sonnkern wird die zweifelhafte Ehre zuteil, das bisher schwächste Pokémon zu sein, dessen Werte wir kennen. Alle seine Statuswerte haben lediglich eine Basis von 30. Unglücklicherweise hat PokéGott Arceus auch seine Entwicklung Sonnflora nicht mit nennenswerten Gaben bedacht. Noch dazu ist es als reines Pflanzen-Pokémon für ganze fünf Typen anfällig. Schade, dass seine Schöpfer den kleinen Sonnenblumenkern nicht mehr fördern wollten. Aber irgendjemand muss schließlich auch das untere Ende bedienen.

2. Quaxo

Denkt man an Quapsels Entwicklung, reihen sich im Kopf eines Pokémon-Fans Quaputzi und Quappo automatisch in der Evolution ein. Dabei vergisst man leicht, dass das optisch aus der Reihe tanzende Quaxo ebenfalls eine mögliche Evolution der kleinen Kaulquappe ist. Es ist wohl rein aus dem Gedanken entstanden, dass Quapsel nicht die natürliche Metamorphose zum Frosch durchgemacht hat. Noch dazu gehört Quaxo auf kompetitiver Ebene zum unliebsamen PU-Tier, der ganz bewusst gemieden wird. Zu guter Letzt war der Grünling, volle Entwicklung hin oder her, erst in der fünften Generation in freier Wildbahn anzutreffen.