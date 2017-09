Was haben Nintendos Ikonen gemeinsam? Sie sind alle bekannt wie ein bunter Hund und auch mindestens so farbenfroh. In dem riesigen, über mehrere Jahrzehnte angehäuften Fundus an Charakteren fällt es schwer, eine Auswahl zu treffen. Mit diesen zehn hat Nintendo seine Geschichte und die der Branche besonders geprägt.

Top 10 - Nintendo-Charaktere Nintendo hat so viele Ikonen hervorgebracht. Aber diese zehn sind unsere Favoriten.

Platz 10: Luigi - Luigi’s Mansion u.a.

Luigi kann einem schon leidtun. Er fristet ein Dasein im Schatten seines großen Bruders Mario und tritt nur sehr selten selbst ins Rampenlicht. Dafür erfreut sich seine eigene Serie, Luigis Mansion, bei den Fans großer Beliebtheit und auch Nintendo hat ihm ein ganzes Jahr gewidmet. 2013 feierte der japanische Konzern 30 Jahre Luigi, schließlich tauchte der grüne Klempner 1983 zum ersten Mal in Mario Bros. auf. Alleine schon für seine Hartnäckigkeit hat Marios kleiner Bruder einen Platz in unserer Topliste der Nintendo-Charaktere verdient – und weil seine Ängstlichkeit ihn ein klein wenig menschlicher macht als Mario.