Wer denkt sich so was aus?!

Platz 2: Lula 3D

Die liebe Lula wurde in unseren Top 10s schon so oft durchgenudelt, dass ihre Pornokolleginnen stolz auf sie wären. Um genau die geht es übrigens auch in Lula 3D. Die sogenannten Triplettes, drei angesehene Damen im horizontalen Gewerbe, wurden entführt. Da muss der wandelnde Blondinenwitz Lula leider die Dreharbeiten für den nächsten hoch budgetierten Schmuddelfilm unterbrechen und sich im nuttigen Abenteuernegligé als scharf kombinierender Sherlock beweisen. Wäre sie nicht in einem zwielichtigen Gewerbe unterwegs, hätte sie sicher mal auf die Idee kommen können, die Polizei zu rufen. Zudem warten an jeder Ecke verlockende Stelldicheins. Da müssen die Triplettes leider noch länger in Gefangenschaft leiden.