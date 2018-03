Platz 4: Donkey Kong, Wario’s Woods und Co. (Animal Crossing GC)

In Animal Crossing sammelt ihr bekanntlich Möbel nach eurem Geschmack. Der alte GameCube-Teil hielt allerdings eine Überraschung für alle Retrogamer bereit. Dort konntet ihr über unterschiedliche Wege an viele vollständige klassische NES-Titel kommen. Darunter Clu-Clu-Land D, Ballon Fight, Donkey Kong, Wario’s Woods oder Punch Out!! Manche gab es nur in Versionen des Spiels, denen eine eigene Memory Card beilag. Andere konntet ihr nur über die Lotterie oder durch spezielle Codeverteilungen erhalten oder sie waren im Boden vergraben. Etwas Besonderes waren die Spiele dadurch allemal.