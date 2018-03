Platz 5: Pitfall 2, Enduro, River Raid und Co. (Call of Duty: WWII)

Ihr braucht ein wenig Ablenkung von den Scharmützeln im Zweiten Weltkrieg? Dann kann euch geholfen werden. Schaut in der Lobby mal im Bereich Fronturlaub vorbei. Am dortigen Schachbrett verschiebt ihr nicht Springer, König und Dame, sondern zockt Activision-Games aus den Anfängen der Heimcomputerära. Gegen eine kleine Gebühr in In-Game-Währung laden beispielsweise Pitfall II, Enduro, Kaboom!! oder Grand Prix zu einer Retrorunde ein. Ganz neu ist das aber nicht, sondern schon eine kleine CoD-Tradition: Bereits in Black Ops II waren Klassiker in Form eines Easter Eggs spielbar.