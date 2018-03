Platz 7: Pixel-Wolfenstein (Wolfenstein: The Old Blood)

Das neue Wolfenstein huldigt seinem Urahn: Wer im Spielverlauf von Wolfenstein: The New Order gut aufpasst, entdeckt Zugänge zu neun speziellen Albtraumlevels. Lasst ihr B. J. an diesen Stellen ein Nickerchen machen, mündet das in eine Zeitreise: Ihr findet euch im pixeligen Schloss Wolfenstein wieder, wo ihr zweidimensionale Nazis über den Haufen ballert, massig hässliche Schiebetüren öffnet und jede Menge Gold einsackt. Das ist eine gelungene Hommage an die Anfänge des Shootergenres.