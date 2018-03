Platz 4: Mauzi – Pokémon

Klar, inzwischen gibt es in Pokémon so viele Katzen, dass sie bereits die Menschheit gegeneinander in rundenbasierten Kämpfen antreten lassen könnten, aber Mauzi ist und bleibt die erste Mieze. Die Nummer 52 im Kanto-Pokédex steht auf Glitzerkram und trägt ihn aus unerfindlichen Gründen sogar auf der Stirn. Manche Exemplare sind tatsächlich in der Lage, die menschliche Sprache zu erlernen. Das kann nur ein erster Schritt zur Unterwerfung aller Trainer sein!