Platz 8: König Tom XIV. – Ni no Kuni

Diese Katze hat bereits geschafft, was alle Vertreter ihrer Gattung ersehnen und sich mit blutigen Klauen erkämpfen wollen: auf einem samtenen Thron zu sitzen. Seit der König von Katzbuckel allerdings an gebrochenem Herzen leidet, ist er so faul, wie es seiner Gattung ziemt. Nachdem Held Oliver ihm bei diversen Aufgaben zur Hand gegangen ist, überreicht ihm König Tom XIV. sogar einige königliche Schätze. Was für ein gütiger Herrscher, dem wir zu Dank verpflichtet sein sollten.