Platz 9: Fluffy – The Legend of Kyrandia 3: Malcolm's Revenge

Bist du ein Hunde- oder ein Katzentyp? Diese Frage definiert die Menschheit seit Jahrhunderten. Zumindest die offizielle Bezeichnung „Bester Freund des Menschen“ scheint sie offiziell zugunsten der Hunde entschieden zu haben. Doch es erhärtet sich der Verdacht, dass die Hunde bei der Abstimmung geschummelt haben. Das können der Che-Guevara-Verschnitt Fluffy und seine Guerilla-Katzenbande in The Legend of Kyrandia 3 nicht auf sich sitzen lassen und zetteln eine Revolution gegen das Hunderegime an, um den Titel als bester Freund des Menschen zurückzuerobern.