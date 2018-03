Ehrenplatz: Purrfect Date

Fans dieses Spiels dürften sich den Weltherrschaftsplänen der Katzen bereits vollständig ergeben haben. Denn in der Visual Novel geht es darum, beim Date mit Katzen die Liebe seines Lebens zu finden. Als Mensch wohlgemerkt! Und als wäre das nicht schon abartig genug, werden Katzen hier dargestellt, wie sie sich auch im echten Leben präsentieren: als reinste Diven. Wer wollte sich das ernsthaft antun? Noch dazu in einer Grafik, die aussieht, als sei ein Malbuch im Kochwaschgang eingelaufen. Überhaupt: Habt ihr schon einmal den Paarungsakt unter Katzen beobachtet? Das ist kein Zuckerschlecken. Für Menschen wirkt das ungefähr so liebevoll wie eine Vollmassage mit einer Abrissbirne. Sagt also nicht, wir hätten euch nicht gewarnt!