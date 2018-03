Platz 3: Raum 302 (Silent Hill 4: The Room)

Es gibt nur wenige Türen, die so unheimlich sind, wie dieses mit schweren Ketten abgesperrte Modell in Silent Hill 4: The Room. Alles an dieser Tür sagt: “Geh! Hier! Nicht! Durch!” Sie versperrt den Weg in das berüchtigte Apartment 302, das eigentlich als Zelle fungiert. Wer einen Blick durch den Spion riskiert, sieht stets zwei Reihen blutiger Handabdrücke an der gegenüberliegenden Wand, deren Zahl sich mit jedem Opfer von Walter Sullivan erhöht. Neugierige Spanner erwartet ab und an wartet auch eine unangenehme Überraschung auf der anderen Seite der Türschwelle.