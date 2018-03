Platz 9: Verheißungsvolle Türen (The Evil Within 2)

Es gibt Türen und es gibt schöne Türen. Letztere trifft man in The Evil Within 2 häufiger an. Doch was macht sie so besonders? Auf jeden Fall die Spannung. Was sich dahinter verbirgt, ist schwer zu sagen. Manchmal gibt ein kleines Fenster den Blick auf das Dahinterliegende frei, An anderer Stelle weiß man das erst, nachdem sie geöffnet wurde. Die Position ist ebenfalls entscheidend: Eine Tür am Ende eines langen, spärlich beleuchteten Korridors könnte die Erlösung sein - oder euer Alter ego Sebastian Castellanos noch tiefer ins Grauen hineinziehen. Viele Türen in The Evil Within 2 sind Versprechen und Lüge zugleich.