Früher war Sprachausgabe in Videospielen aufgrund der fehlenden technischen Voraussetzungen kein Thema. Stattdessen arbeiteten Entwickler mit Texten. Aber auch heute noch gibt es viele Helden, die lieber schweigen und stattdessen Taten sprechen lassen. Die Entwickler begründen diese Entscheidung oftmals damit, dass sich die Spieler so besser mit dem Charakter identifizieren können. Wie dem auch sei: Wir präsentieren euch die zehn coolsten wortlosen Helden.

Platz 10: The New Kid (South Park: Stick of Truth)

Wenn Kinder in eine neue Stadt ziehen, dann fällt es einigen oftmals nicht leicht, Kontakt mit den anderen Kids zu knüpfen. Im verschneiten South Park ist das wahrscheinlich noch ein wenig schwieriger. Der Neue versucht es trotzdem und landet in einem epischen Fantasy-Abenteuer. Kyle, Stan, Kenny und Cartman sind auf der Suche nach dem Stab der Wahrheit und zerstreiten sich. Der Neue will eigentlich nur Anschluss finden, auch wenn er nicht sonderlich gesprächig ist.