Platz 5: Gal Gun

Shooter einmal anders. Ganz, ganz anders! In Gal Gun spielt ihr einen Jungen, der so unwiderstehlich auf das weibliche Geschlecht wirkt, dass ihm absolut jedes Mädel an der Schule unbedingt an die Wäsche will und er keine andere Möglichkeit mehr sieht, als auf sie zu schießen, um sie sich vom Hals zu halten. Ganz unblutig natürlich, mit Herzchen. Was die Lage letztlich nur verschlimmert, denn das veranlasst die Verehrerinnen spontan dazu, die Höschen unterm stets viel zu kurzen Röckchen zu präsentieren. Oder sich mal eben hemmungslos zu entblößen. Der Nachfolger Gal Gun: Double Peace erschien auch für Playstation Vita – in der U-Bahn will man sich damit aber sicherlich nur ungern beim Spielen erwischen lassen.