Platz 7: Senran Kagura: Bon Appétit!

Und noch einmal Senran Kagura. Die Reihe begann ursprünglich als sexy(-stischer) Ninja-Platformer auf dem 3DS, ziemlich bizarr, aber angesichts der wabbelnden Atombusen in „ernsthaften“ Spielen wie Dead or Alive oder Soul Calibur gar nicht mal so ungewöhnlich. Doch dann kam Bon Appétit! Ein Rhythmusspiel wie Guitar Hero oder PaRappa the Rapper, aber mit Gemüse. Und wabbelnden Atombusen. In Senran Kagura: Bon Appétit muss man Kohlköpfe schnibbeln, Kartoffeln schälen und Reisbällchen formen. Bis zur Belohnung die Höschen platzen. Vielmehr explodieren. Und sich euer Meister mithilfe eines Weißkohls … Brüste wachsen lässt?!?! Wir versprechen euch: Danach werdet ihr Gemüse nie wieder mit unschuldigen Augen sehen können.