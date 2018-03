Platz 1: Hatoful Boyfriend

Dating-Sims erfreuen sich in Japan großer Beliebtheit. Doch in dieser seid ihr das einzig menschliche Mädchen an einer Schule voller ... Vögel. Ja, richtig gelesen, ihr befindet euch auf einem Planeten sprechender Vögel! Und als wäre das nicht schon bizarr genug, müsst ihr unter dem zur Auswahl stehenden paarungswilligen Federvieh die Liebe eures Lebens finden! Daten, flirten, verlieben. Für Vogelfetischisten. Oder schlicht Sodomisten. Da bekommt der Witz von der Blondine, die „gut zu Vögeln“ ist, völlig neue Dimensionen, in denen nie zuvor ein Mensch gewesen ist … und garantiert niemals sein sollte.

Mehr abartiges Zeug gefällig? Die 10 peinlichsten Trophäen, für die dich deine Freunde auslachen werden