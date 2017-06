Ohne sie wäre eine E3 wie Suppe ohne Salz. Was wir auf der größten Videospielmesse erleben wollen: Momente, die uns mit einem Rückwärtssalto aus den Latschen kippen lassen. Es spielt gar keine Rolle, ob wir begeistert oder schockiert sind. Hier die unglaublichsten Momente der E3 2017.

Platz 5: South Park: Stripclub-Szene

Die Fernsehserie South Park ist ja dafür bekannt, in beinahe jeder Folge eine neue Grenzüberschreitung zu wagen. In South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe gibt es natürlich denselben harten Tobak. Doch unser Unbehagen erreichte in der Stripclub-Szene, die während der E3 gezeigt wurde, einen neuen Höchststand: kleine Kinder, die sich als Stripperinnen ausgeben und auf dem Schoß versoffener Ehebrecher einen Lapdance hinlegen, der von rhythmischen Furzattacken begleitet wird. So und nicht anders war es. Es gibt genügend Beweise.