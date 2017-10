In zwei Abenteuern hat sich B.J. Blazkowicz bereits dem Regime widersetzt: In Wolfenstein: The New Order bekämpfte er nach langem Koma die Weltherrschaft der Deutschen. Das Prequel Wolfenstein: The Old Blood erzählte dagegen, wie es zur Machtübernahme des Regimes kam. Denkwürdige Momente gab es in beiden Einsätzen – wir stellen euch die zehn besten davon vor.

Top 10 - Die besten Momente aus Wolfenstein Da wir uns ab nächster Woche durch Wolfenstein: The New Colossus ballern, zeigen wir euch hier nochmal die besten Momente aus The New Order und The Old Blood.

Platz 10: Die Luftschlacht über Deutschland (The New Order)

Direkt zu Beginn geht es bei Wolfenstein: The New Order mächtig rund. Im Jahr 1946 gerät B.J. beim Anflug auf Deutschland unter Flak-Beschuss. Das beschädigte Flugzeug muss zunächst geflickt werden, danach nimmt sich Blazkowicz mit dem Borg-MG die feindlichen Jagdflieger vor. Doch es wird noch turbulenter: B.J. und der Pilot springen aus der Maschine auf die Tragflächen eines anderen Flugzeugs, bevor es abstürzt – mitten ins Feindesland.