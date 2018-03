Platz 5: Fist of the North Star: Ken’s Rage

Hätte es die Musou-Keilereien nicht bereits gegeben, dann wären sie garantiert für Fist of the North Star erfunden worden. In Gestalt von Kenjiro zieht ihr durch große Areale und kloppt kleine Fische und große Brocken mit übermenschlicher Power kaputt. Dabei geht es genau wie im Manga und Anime derbe und blutig zu – platzende Köpfe sind halt Kenjiros Spezialität. Weil das Spiel visuell wie inhaltlich den Stil der Vorlage prima einfängt, ist Fist of the North Star: Ken’s Rage ein etwas anderer und darum sehr unterhaltsamer Vertreter der Musou-Gattung.