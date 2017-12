Das vergangene Jahr hatte von Anfang bis Ende verdammt gute Horrorspiele zu bieten, die uns schlaflose Nächte bereiteten. Von diesen sechs Schrecken haben wir uns nur sehr langsam wieder erholt.

Top 6(66) - Horror-Spiele des Jahres 2017 Was waren die besten Horror-Games in 2017? In unsere Top 6(66) erfahrt ihr es.

Platz 6: Outlast 2

Selbst hartgesottene Horrorkenner sind bei Outlast ins Schwitzen gekommen. Die Fortsetzung mit ihrer Mischung aus Panik, Kopfkino und Flucht schlägt genau in dieselbe Kerbe wie der Vorgänger. Insgesamt ist auch Outlast 2 ein wirklich unheimliches Abenteuer, das aber leider unnötig in die Länge gezogen wurde und daher gerade in der zweiten Hälfte an Intensität verliert. Wer sich vor dem Bildschirm gerne gruselt, kommt trotzdem auf seine Kosten.