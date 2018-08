Auf der Gamescom sind auch in diesem Jahr wieder alle großen und bekannten Titel am Start. Doch fernab der Blockbuster haben die Hersteller auch Spiele im Angebot, die bisher zu Unrecht abseits des Rampenlichts standen. Hier kommt unsere Auswahl an Titeln, für die sich ein Gamescom-Besuch ebenfalls lohnt.

Top 10 - Geheimtipps und Blockbuster der gamescom 2018 Diese Spiele dürft ihr auf der Messe nicht verpassen

Platz 10: Devil May Cry 5

Dämonenschlächter Dante kehrt zurück, und zwar in großem Stil. Nach dem erstklassigen DmC von Ninja Theory nimmt sich nun wieder Capcom der Serie an. Bei der Enthüllung auf der E3 dürften nicht wenige Fans Jubelschreie ausgestoßen haben. Denn in Sachen stylische Action macht Devil May Cry so schnell keiner was vor, und genau das soll auch für den inzwischen fünften Teil – gerade genanntes DmC ausgenommen – gelten. Habt ihr Bock drauf, dann ab zu Capcoms Stand in der Koelnmesse.