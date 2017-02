Derzeit bekommt man es häufiger mit Remakes bekannter Klassiker zu tun. Man denke nur an Tomb Raider, Wolfenstein: The New Order oder Doom. Es gibt noch so viele altehrwürdige Spiele, denen eine Neuauflage gut zu Gesicht stehen würde. Von den folgenden zehn Titel hätten wir gerne in naher Zukunft eine Neufassung.

Top 10 - Remake-Kandidaten Remakes sind grad groß in Mode. Diese zehn Spiele hätten es unserer Meinung nach ganz besonders verdient.

Platz 10: Mega Man X

Der bechernde Superheld mit dem Blaster-Arm scheint, irgendwo im Keller Capcoms eingesperrt, auf das Ende aller Tage zu warten. Aber würde das japanische Spieleunternehmen Mega Man X doch mal begnadigen, würden sich viele Fans vor lauter Freude in den Armen liegen. Die alte Schule ist momentan schwer in Mode. Capcom könnte ja ähnlich wie bei Sonic Mania die Entwicklung auslagern und am Ende einfach die Lorbeeren für eine Neuauflage von Mega Man X im 2-D-Gewand einheimsen. So hätten alle was davon.