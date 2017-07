Das Jahr 2017 ging gut los: Nintendo veröffentlichte eine neue Konsole, Sony eine neue Marke, und der Indie-Markt brachte das bestbewertete Spiel aller Zeiten auf Steam hervor. Diese 10 Spiele dürft ihr unter keinen Umständen verpasst haben!

Platz 10: Resident Evil 7

Mit Resident Evil 7: Biohazard ist es Capcom gelungen, der angeschlagenen Reihe wieder zu alter Größe zu verhelfen. Weg vom Shooter-Einheitsbrei wieder hin zum knallharten Survival-Spiel, das gekonnt mit unseren Ängsten spielt. Vor allem die düstere Atmosphäre in dem verfallenen Anwesen der Bakers gepaart mit der ständigen Angst, dass eines der Familienmitglieder bereits hinter der nächsten Ecke lauert und uns die Lichter auspustet, brachte uns an den Rand unserer psychischen Belastbarkeit. In diese Richtung darf Resident Evil gerne weitergehen!