Wenn es um Videospiele geht, ist Japan auch heute noch ein wichtiger Knotenpunkt. Im Land der Kirschblüten sind viele Entwicklerstudios beheimatet. Da ist es verständlich, dass Japan das eine oder andere Mal als Schauplatz dient, schließlich bietet das Land eine reichhaltige Kultur und eine interessante Geschichte. Während wir uns derzeit mit Nioh durch das japanische Umland schnetzeln, wollen wir euch die besten Vertreter vorstellen, die zuvor schon auf das Nippon-Szenario zurückgegriffen haben.

Platz 10: Way of the Samurai

Mit Way of the Samurai schuf Kenji Nakanishi ein atmosphärisches Action-Adventure für die PlayStation 2. Angesiedelt im feudalen Japan, bekommen Spieler nicht nur grundsolide Samuraikämpfe, sondern auch eine Erzählweise, die je nach Entscheidungen der Spieler beeinflusst werden kann. Wer alle sieben Enden sehen möchte, muss sich also richtig reinhängen. Ein wahrlich unterschätztes Juwel.