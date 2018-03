Platz 7: Hunting Unlimited 2010

Der Zahn der Zeit ist an Hunting Unlimited sicherlich nicht spurlos vorübergezogen, doch allein für seine musikalische Untermalung verdient das Spiel einen Platz in dieser Liste. In 110 Mission läuft euch vom Rotwild bis zum afrikanischen Elefanten so ziemlich alles vor die Flinte, was kreucht und fleucht. Wenn ihr über die veraltete Grafik hinwegsehen könnt, werdet ihr die riesigen Karten lieben.