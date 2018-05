Wir stehen unmittelbar vor der spannendsten Zeit des Jahres für uns Gamer: Die E3 ist in den Startlöchern und die Vorfreude steigt. Die Wartezeit auf Neuigkeiten zu den folgenden Titeln ist kaum auszuhalten!

Platz 10: Call of Duty: Black Ops 4 / Battlefield V

Im letzten Jahr ist viel passiert. Underdogs wie PUBG und Fortnite haben mit dem Battle-Royale-Subgenre den “großen” Shootern fast den Rang abgelaufen und das Feld von hinten aufgeräumt. Bisher hinkten Call of Duty und Battlefield dem Trend hinterher. Aber damit ist Schluss: Black Ops 4 reagiert bereits mit dem Blackout genannten Modus und setzt alles auf die Multiplayer-Karte. Battlefield V scheint nicht auf den Hype-Train aufspringen zu wollen, zumindest nicht direkt: Der Modus Grand Operation greift zumindest Elemente (Fallschirmlandung, Survival) auf, die an Battle Royale erinnern. Trend hin oder her: Ein neues Jahr, ein neues Call of Duty undBattlefield. Das gehört zur E3 wie ein bekiffter Zac Efron!