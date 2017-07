Nachdem wir uns schon mit der Speerspitze der bestbewerteten Spiele auf Metacritic (LINK) befasst haben, werfen wir einen Blick auf die schlechtesten Spiele, die auf den untersten Ebenen der Metahölle vor sich hin siechen. Vom Kauf dieser zehn Titel können wir euch nur dringend abraten!

Top 10 - Die schlechtesten Spiele auf Metacritic Ladies and Gentlemen, wir präsentieren voller Stolz: die wirklich allerschlechtesten Videospiele der Welt.

Platz 10: Infestation: Survivor Stories / The War Z (Metascore: 20 - PC)

Bei Infestation: Survivor Stories oder The War Z, wie es ursprünglich hieß, lief beziehungsweise läuft so ziemlich alles falsch, was falsch laufen kann. Das Zombie-Survival-Horrorspiel fußt auf zahlreichen Plagiatsvorwürfen, vornehmlich gegenüber DayZ, und hat auf dieses Fundament nur wackelige Steine gesetzt. Enorme Probleme mit Hackern und Cheatern, geschönte Feature-Listen und nicht funktionierende Gruppenmechaniken hätten diese lebende Leiche schon längst endgültig unter die Erde bringen sollen.