Die Finanzierungskampagne für die Dokumentation zu Tony Hawk's Pro Skater war kein Erfolg. Trotzdem soll der Film weiterhin entstehen.

Bereits vor einigen Wochen haben wir darüber berichtet, dass eine Finanzierungskampagne für eine Dokumentation rund um die Spielereihe Tony Hawk's Pro Skater Unterstützer sucht. Doch scheinbar war das Interesse nicht ganz so groß wie erhofft, denn das gewünschte Finanzierungsziel wurde nicht erreicht.

Im Klartext heißt das, dass lediglich knapp 23 Prozent des Gesamtziels eingenommen wurde, was rund 17.500 US-Dollar sind. Jedoch soll "Pretending I’m A Superman: The Tony Hawk Video Game Story" noch immer entstehen. So sollen bereits verschiedene Sponsoren und Investoren ihr Interesse angemeldet haben. Weiterhin wird auch das via Indiegogo eingenommene Geld investiert werden.

Solltet ihr also Hoffnungen (und möglicherweise Geld) in die Dokumentation gesteckt haben, dürft ihr euch trotz der gescheiterten Kampagne darauf freuen.