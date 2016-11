Tom Clancy's The Division

Nachdem Ubisoft wie versprochen gestern den Survival-DLC nebst Update 1.5 auf den PTS-Server aufgespielt hat, wurden nun auch die vorläufigen Patchnotes des kommenden Updates veröffentlicht.

Wer sich bereits mit dem kommenden Survival-DLC und dem Patch 1.5 von The Division beschäftigen will, kann dies seit gestern auf dem Testserver der PC-Version tun. Dort ist das Update nämlich seit gestern verfügbar und ihr könnt euch gemeinsam mit bis zu 24 Mitspielern in den Blizzard wagen, um Hunger und Kälte zu trotzen sowie leckeres Loot einzusammeln.

Mittlerweile wurden auch die vorläufigen Patchnotes des kommenden Updates im Ubisoft-Forum veröffentlicht und die sind wieder mal lang und interessant. Neben dem Survival-Modus wird es beispielsweise Tier-5-Ausrüstung mit einem Gearscore von 230+ geben sowie neue benannte Items. Des weiteren wird der maximale Gearscore auf 256 erhöht. Hinzu kommen Optimierungen im PvP-Bereich und beim Waffenbalancing, weitere Änderungen der Skills und eine Reihe von Bugfixes.

Die vollständigen Patchnotes zum Update 1.5, für das es bisher noch keinen Veröffentlichungstermin gibt, könnt ihr im Ubisoft-Forum nachlesen.