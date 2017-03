Tom Clancy's The Division

Vor wenigen Tagen kündigte Ubisoft eine Kooperation an, in deren Rahmen ein neues PC- und Videospiel zur erfolgreichen Film-Franchise "Avatar" von James Cameron entstehen soll. Dieses wird von Ubisoft Massive entwickelt, doch auf die weitere Entwicklung von Tom Clancy's The Division soll das keine Auswirkungen haben.

Spieler von The Division könnten aufgrund der Ankündigung des Avatar-Spiels Befürchtungen haben, dass Massive Entertainment nun den eigenen Fokus neu ausrichtet und der bereits erhältliche Titel dabei auf der Strecke bleibt. Die Entwickler betonen aber nun, dass dem nicht der Fall sein wird.

Laut Ubisoft Massive wird das neue Spieleprojekt keine Auswirkungen auf den weiteren Support für The Division haben. Avatar sei ein neues Projekt mit eigenem Entwicklerteam, für das man auch neue Mitarbeiter anheuere. Die Entwicklung von Avatar werde unabhängig vom bisherigen Team stattfinden. Folglich werde das für The Division zuständige Team weiter am Onlinespiel arbeiten und dieses weiterhin unterstützen und auch langfristig mit neuen Inhalten versehen.

Details, was Spieler des Titels als Nächstes erwartet, sollen schon sehr bald kommuniziert werden.