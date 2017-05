Neuer Patch: Praktisches neues Feature an Bord

Tom Clancy's The Division

Ubisoft haut am heutigen Dienstag einen neuen Patch für Tom Clancy's The Division, der einiges an dem Spiel verbessern wird.

Obwohl Tom Clancy's The Division bereits vor über einem Jahr auf den Markt kam, liefert Ubisoft noch immer neue Update für das Spiel, um es weiter zu verbessern. Im Verlauf des heutigen wird der Titel daher auf die Version 1.61 gehoben.

So findet beispielsweise ein Loadout-Feature seinen Weg in das Spiel. Mit dessen Hilfe könnt ihr unterschiedliche Sets an Ausrüstung festlegen, die ihr dann auf Knopfdruck wechseln könnt. Weiterhin werden viele Ungereimtheiten behoben, sodass das Spiel besser als jemals zuvor läuft.

Die Wartungsarbeiten finden aktuell statt und sollen bis ca. 11:30 Uhr dauern. Daher könnt ihr bereits gegen Mittag den neuen Patch testen. Die kompletten Änderungen könnt ihr unter unserem Quelllink erfahren.