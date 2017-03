Mit einem serverseitigen Hotfix für Tom Clancy's The Division soll ein ziemlich krasser Fehler behoben worden sein.

Solltet ihr in der vergangenen Woche einen Blick in Tom Clancy's The Division geworfen haben, könnte euch im PvP-Modus ein ziemlich ärgerlicher Glitch aufgefallen sein. So konnten sich Spieler mit Hilfe des sogenannten "Caspar Glitch" unsichtbar machen. Damit wurde der PvP-Modus praktisch unspielbar.

Jedoch hat Ubisoft bereits einen serverseitigen Hotfix aufgespielt, wodurch das Problem nicht mehr auftauchen sollte. Weiterhin arbeiten die Verantwortlichen mit Hochdruck an Patch 1.7, der im Sommer des Jahres 2017 erscheinen soll. Habt ihr bereits negative Erfahrungen mit deam "Caspar Glitch" gemacht oder ihn vielleicht sogar selbst ausgenutzt?