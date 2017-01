In einem Livestream hat Ubisoft nun die kommende Erweiterung Last Stand zu Tom Clancy's The Division vorgestellt. Wir verraten euch, was euch dabei alles erwartet.

Last Stand wird die nächste Erweiterung zum Top-Titel The Division sein und sich dann auf organisierte PvP-Kämpfe innerhalb der Dark Zones 7 und 8 konzentrieren. Spieler werden zwei Squads bestehend aus vier Spielern bilden. Sobald eine Gruppe voll ist, wird diese gegen andere Gruppen antreten. Bekommen Spieler selbst keine Gruppe zusammen, können sie sich auch alleine in das Matchmaking einreihen und werden dann zugewiesen.

Fortan wird es drei große taktische Orte geben, die jeweils eigene Ziele aufweisen. Jedes dieser Ziele muss komplettiert werden, um zu punkten. Sobald ein Achterteam alle Zonen beherrscht, werden sie zum Sieger der Partie gekürt. Jeder Spieler bekommt nach einer Partie Punkte zugewiesen und kann so Boni und Ränge verdienen.

Laut den Entwicklern gibt es einige Ähnlichkeiten zum Domination-Modus, der neue Modus soll sich aber dennoch von diesem unterschieden. Daneben wird auch Dark Zone 9 inkludiert sein; ein PTS ist derzeit noch nicht bereit, jedoch will das Team diesbezüglich baldmöglichst eine Ankündigung tätigen.

Wer eher auf PvE steht, der darf sich ebenfalls auf Inhalte in Version 1.6 sowie Last Stand freuen. Auch wer nicht an PvP interessiert ist, soll so auf seine Kosten kommen. Details zu den PvE-Inhalten werden aber erst morgen bekanntgegeben.

Ein Zeitfenster für die Veröffentlichung von Last Stand wurde nicht genannt, dafür aber ein weiteres nenneswertes Detail: Die Erweiterung wird nicht mehr zeitexklusiv einer Plattform vorbehalten sein, so dass alle Spieler gleichzeitig zuschlagen dürfen. Das trifft auch auf das Update auf Version 1.6 zu.