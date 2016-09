Die Schweden von Massive machen ihrem Namen alle Ehre: In The Division wird der Entwickler mit dem Update 1.4 fast die gesamte Gegnermechanik ändern. Aktuell seien Agenten ihren KI-Widersachern einfach unterlegen.

Gegensteuern wird Massive mit einer Anpassung von "Time to kill" und "Time to be killed", also der Zeit zum Eliminieren von Feinden und der Zeit, in der man selbst ins Jenseits gepustet wird. Vor allem beim höchsten Schwierigkeitsgrad verteilen die Gegner zu viel Schaden, außerdem fallen das Loot und die Loot-Vielfalt zu gering aus.

Die Folge: Bei Gegnern über Level 30 wird "Time to kill" halbiert, ihr benötigt also ab 1.4 die Hälfte der Zeit zum Abschießen eines KI-Charakters. Die KI-Level 34 und 35 werden gleichzeitig entfernt. Die Zeit, in der ein Gegner euch niedermetzeln kann, wird dagegen verdreifacht.

Die zu große Lücke zwischen den einzelnen Schwierigkeitsgraden soll ebenfalls geschlossen werden, sodass die Schwierigkeit zwischen "schwer" und "herausfordernd" in einem vertretbaren Maß ansteigt.

Neu ist außerdem das "World Level": Ab Level 30 können Spieler den Schwierigkeitsgrad für die gesamte Welt anpassen, was Auswirkungen auf alle Gegner hat, inklusive der in der Stadt herumlaufenden. Dadurch können praktisch alle Gegner das beste Loot fallen lassen, lediglich die Wahrscheinlichkeit steigt bei zum Beispiel Instanzen. Bei den Übergriffen tragen weiterhin nur die Bosse das Loot in sich.

Insgesamt soll es vier "World Level" geben. Je nach Tier steigt das Gegner-Level und der maximale Gear-Score des Loots.

Tier 1: Loot mit Gear-Score bis 163 (Gegner-Level: 30)

Tier 2: Loot mit Gear-Score bis 182 (Gegner-Level: 31)

Tier 3: Loot mit Gear-Score bis 204 (Gegner-Level: 32)

Tier 4: Loot mit Gear-Score bis 229 (Gegner-Level: 33)

Mit dem Update 1.4 wird der Maximal-Score übrigens auf 229 gedeckelt. Das Matchmaking berücksichtigt zukünftig auch das "World Level", damit nur Gruppen mit den gleichen Tiers gebildet werden. Natürlich könnt ihr auch weiterhin Gruppen unabhängig des Levels erstellen.