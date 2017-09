Nach einigen Startschwierigkeiten hat der Taktik-Shooter Tom Clancy's Rainbow Six: Siege mittlerweile seinen Platz in der PC-Community gefunden und ist durchaus erfolgreich. Daher möchte Ubisoft das Spiel in Zukunft offenbar auch noch extram lange durch neue Inhalte unterstützen.

Nachdem Ubisoft die anfänglichen Probleme von Rainbow Six: Siege behoben und mittlerweile durch zahlreiche Patches und Updates auch ein ausgewogeneres Balancing gefunden hat, ist der Taktik-Shooter durchaus erfolgreich unterwegs. Nach dem Willen von Brand Director Alexandre Remy soll das auch noch lange so bleiben. Das ließ er nun in einem Interview mit PC Gamer durchblicken.

Auf die Frage, wie lange Ubisoft das Spiel beispielsweise mit neuen Operators noch unterstützen wolle, antwortete Remy: "Wir streben die Entwicklungs des Spiels mit 100 Operators an. Ich lass euch die Rechnung machen und herausfinden, für wieviele Jahre das dann reicht." Damit muss das Ende der Fahnenstange dann aber auch noch nicht einmal erreicht sein, denn Remy ergänzte: "Es gibt für uns keinen Grund, um dann aufzuhören."

Aktuell verfügt Rainbow Six: Siege, das im Dezember 2015 veröffentlicht wurde, über etwas mehr als 30 Operators. In Anbetracht des nun laufenden Spiels und weniger zeitaufwendiger Arbeiten am Balancing könnte man künftig neue Charaktere natürlich zügiger veröffentlichen. Dennoch ist das Ergebnis klar: Spieler von Rainbow Six: Siege dürfen sich wohl noch eine lange Zeit auf den Support ihres Titels durch Ubisoft freuen.