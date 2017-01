Eine offene Welt, militärische Taktik-Action und ein Drogenkartell, das gestürzt werden soll. Klingt nach einem spaßigen Unterfangen. Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands sieht auf dem Papier nach einem opulenten Festmahl für Ballerfreunde aus, die gerne planen, bevor sie den Abzug ihrer Waffe betätigen. In Paris ließ sich der Titel ausführlich anspielen, sowohl im Alleingang als auch im Koop-Modus mit anderen Pressevertretern. Zwar hat Ghost Recon: Wildlands noch ein paar Kinderkrankheiten, doch der virtuelle Abstecher nach Bolivien könnte sich lohnen.

Bevor es nach Bolivien geht, steht erst mal die Erstellung des eigenen Charakters an, die vielzählige Optionen bietet, um einen stylischen Soldaten zu erschaffen. Was zumindest in den Anfangsminuten auffällt: Die amerikanische Spezialeinheit Ghost ist ein munterer Laberhaufen. Die kritische Situation im Land sowie die Drahtzieher des Santa-Blanca-Kartells sind regelmäßig Gesprächsthema. So scheint es, dass trotz der offenen Herangehensweise beim Sturz des Drogenimperiums die Story nicht auf der Strecke bleibt.

Ranghohe Ziele werden mit eigenen Videos vorgestellt. So lernt ihr nicht nur kennen, wen ihr da eigentlich von Santa Blanca jagt, sondern auch, wie sie innerhalb des Kartells aufgestiegen sind und wie sie ticken. Allerdings ließ sich in den wenigen Stunden noch nicht erkennen, ob dadurch eine dauerhafte Dramaturgie entsteht oder ob sie aufgrund der spielerischen Freiheit etwas kürzer treten muss.

Viel auf der Platte

Habt ihr euch in Bolivien eingefunden, steht euch buchstäblich eine ganze Welt offen. An jeder Ecke gibt es etwas zu tun, schließlich lässt sich ein korrumpiertes Land nicht auf die Schnelle befreien. Da fällt es Neuankömmlingen möglicherweise schwer, sich zurechtzufinden, zumal Nebenaktivitäten aktiviert werden können, wenn ihr euch gerade anderen Dingen widmet. Wer auf den ganzen Kram keine Lust hat, kann sich auch komplett den Hauptmissionen widmen. Um einen jeweiligen Befehlshaber des Kartells dingfest zu machen, braucht ihr Informationen. Die findet ihr in Bolivien verteilt. Sammelt ihr die entsprechenden Berichte ein, bekommt ihr Zugriff auf eine weitere Mission, die euch näher zum Ziel bringt.

Allerdings entgeht euch so ein dickes Stück vom Drogenkuchen. Außenposten wollen übernommen und Konvois überfallen werden. Dadurch kommt ihr in den Besitz von Ressourcen. Die sind nicht einfach nur ein Wert oder Werkzeug, um die Allianz mit der örtlichen Rebellion weiter zu festigen (was hilfreich ist, da sie euch im Kampf gegen Santa Blanca zur Seite steht). Ressourcen braucht ihr auch, um die verschiedensten Fähigkeiten zu verbessern. Der Skill-Tree ist üppig gefüllt: Zusätzlich zum mehrstufigen Ausbau der Ausdauer bekommt ihr Zugriff auf neue Gadgets, erweitert eure Drohne mit neuen Funktionen oder macht euer Squad grundsätzlich effektiver.

Wer Waffen mag, darf sich in Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands nach Herzenslust austoben. Für jedes Schießeisen gibt es eine Unmenge an Aufsätzen, die Einfluss auf die Eigenschaften haben. Natürlich müsst ihr vorher die entsprechenden Pistolen oder Gewehre finden. Das Gleiche gilt für die Aufsätze. Von nichts kommt schließlich nichts. Auch die Lackierungen dürft ihr anpassen. Der Individualisierungsaspekt wird in Ubisofts Taktik-Shooter großgeschrieben, was besonders bei Koop-Abstechern wichtig wird, da sich so jeder Mitspieler auf eine Rolle spezialisieren kann.

OMG! One Minute Game-Preview - Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands Alles zu Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands in einer Minute.

Taktik und Chaos im Koop

Als einziger menschlicher Spieler in Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands kontrolliert ihr eure Kollegen via Kommandos. Auf der PlayStation 4 passiert das nach Betätigung der R1-Taste. Es öffnet sich ein Menü, in dem ihr mit dem linken Analog-Stick einen der verschiedenen Befehle auswählt. Allerdings könnt ihr euch währenddessen nicht bewegen, was etwas unelegant ist. Wenn ihr aber drei Mitspieler an eurer Seite habt, müsst ihr euch darüber nicht den Kopf zerbrechen.

Allerdings erfordern die Koop-Sitzungen ein gewisses Maß an Absprache. Selbst die simpelste Mission kann in einen Kleinkrieg ausarten, wenn ihr euch wie Trampel verhaltet. Wenn ihr ganz viel Pech habt, mischen sich sogar UNIDAD-Soldaten ein, die als neutrale Fraktion sowohl auf euch als auch das Kartell das Feuer eröffnen. So ereigneten sich einige abgefahrene Situationen in den paar Stunden, in denen wir Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands in Paris anspielten. Mal entbrannte in einem Dorf eine umfangreiche Schlacht, in der Panzer und Kampfhelikopter zu Schrott verarbeitet wurden, mal wurde eine Zielperson extrahiert, ohne dass es ein Feind mitbekam.

Abschließend noch ein Wort zur Optik: Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands wurde auf einer handelsüblichen PlayStation 4 präsentiert und sah dafür ziemlich beeindruckend aus. Besonders die Weitsicht und die Lichteffekte waren der Knaller. Wenn dann noch der Regen einsetzte, konnte man den Schlamm auf dem Boden fast schon fühlen. Zu einer PS4-Pro-Version äußerte sich Ubisoft spärlich, die Fertigstellung des Spiels steht aktuell im Vordergrund.