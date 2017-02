Ab dem 07. März wird Ubisoft seinen neuen Hoffnungsträger Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands anbieten. Passend dazu soll es auch einen Dokumentarfilm geben.

In einer Pressemeldung hat Ubisoft heute den Dokumentarfilm "Wildlands" offiziell angekündigt. Dieser wird 40 Minuten lang sein und ab dem 06. März - also einen Tag vor dem Spiel-Release - zu sehen sein. Der Distributionsweg - zunächst war eine Veröffentlichung via Amazon Prime angekündigt gewesen - soll nun zu einem späteren Zeitpunkt bestätigt werden.

Im Streifen sollen die wahren Hintergründe dargestellt werden, die als Vorlage für das Bolivien im Spiel stehen. So erwarten euch faszinierende Eindrücke und ein breiteres Verständnis zu den Inspiriationen des Spiels; gleichzeitig möchte man damit auch den Aufwand verdeutlichen, den das Pariser Entwicklerteam auf sich genommen hat, um das Setting authentisch zu gestalten.

Erzählt werden wahre Geschichten aus dem Leben der Schlüsselfiguren, die schon seit 30 Jahren im Mittelpunkt des Drogenkrieges stehen. Durch die Sendung führt Erzähler Rusty Young, Autor des New-York-Times-Bestsellers "Marching Powder". Auf seiner Reise trifft er Menschen, die den Kokainhandel in Südamerika mitunter aufgebaut haben. Daneben sind auch Dealer, Schmuggler, Geldwäscher, Informanten und Gesetzeshüter ein Thema, so dass ihr euch ein umfassenderes Bild vom komplexen Geflecht der kriminellen Unterwelt machen könnt.