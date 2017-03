Ubisoft scheint mit dem neuen Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands voll ins Schwarze getroffen zu haben. Der Titel heimste nicht nur gute Kritiken ein, sondern scheint auch bei Spielern beliebt zu sein.

Zumindest die Verkaufszahlen lassen diesen Schluss zu. In Großbritannien erklomm der Open-World-Shooter nun direkt den ersten Platz der Software-Charts. Gleichzeitig stellte man auch einen neuen Rekord im noch jungen Jahr 2017 auf.

Laut Erhebungen von GfK Chart-Track avancierte Ghost Recon: Wildlands zum bislang erfolgreichsten Titel in einer ersten Verkaufswoche in Großbritannien. Diesen Titel konnte man nun sogar dem so erfolgreichen PS4-Exklusivtitel Horizon: Zero Dawn abnehmen.

Nicht ganz hat es indes für den größten Launch eines Spiels in Großbritannien im ersten Quartal eines Jahres gereicht. Allerdings wird Ubisoft nicht ganz traurig sein: Diesen Titel hat weiterhin The Division inne.