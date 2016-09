In jedem Jahr werden auf der Tokyo Game Show auch die Japan Game Awards verliehen. Nun wurden die Gewinner in der Kategorie "Future Division" bekanntgegeben.

In der Kategorie "Future Division" werden durch das Japan Game Awards Selection Committee immer die Spiele ausgezeichnet, die nach Ansicht der Jury die besten Zukunftsaussichten haben. Dazu gehören in diesem Jahr unter anderem die potentiellen Blockbuster The Last Guardian und Horizon: Zero Dawn, aber eben auch weitere Titel.

Die Gewinner der Japan Game Awards in der Kategorie "Future Division" im Überblick:

Final Fantasy XV (PS4, PSVR, Xbox One)

(PS4, PSVR, Xbox One)

Gravity Rush 2 (PS4)

(PS4)

Horizon: Zero Dawn (PS4)

(PS4)

megami meguri (3DS)

(3DS)

Monster Hunter Stories (3DS)

(3DS)

Nioh (PS4)

(PS4)

Resident Evil 7 (PS4, PSVR, Xbox One, PC)

(PS4, PSVR, Xbox One, PC)

Summer Lesson: Hikari M-Seven Days Room (PSVR)

(PSVR)

The Last Guardian (PS4)

Ryu ga Gotoku 6

(PS4)