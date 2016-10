Titanfall 2 hat durchaus gute Kritiken eingeheimst, allerdings hat der Titel dennoch nur einen kommerziell eher bescheidenen Verkaufsstart hingelegt. Eine Mitschuld daran dürfte der Erscheinungstermin haben.

In Großbritannien stieg Titanfall 2 auf Rang 4 in der ersten Verkaufswoche in die Charts ein, allerdings blieben die Verkaufszahlen tatsächlich sogar hinter dem Erstling zurück, obwohl dieser seiner Zeit kein Multiplattform-Titel war. Problematisch wird in dieser Hinsicht auch der Erscheinungstermin des Actionspiels gesehen, schließlich wurde Titanfall 2 exakt zwischen den zwei Schwergewichten Battlefield 1 und Call of Duty: Infinite Warfare auf den Markt gebracht.

Game Producer Drew McCoy hat sich gegenüber PlayStation LifeStyle nun diesbezüglich geäußert. "Ich weiß wirklich nicht, von wo diese Enscheidung kam. Aber ich weiß, dass diese schon vor einer sehr langen Zeit getroffen und anschließend nie geändert wurde", äußert er sich zur Festlegung des Veröffentlichungstermins.

Weiter führt er aus, dass man sich nicht immer nach anderen Titeln und deren Release ausrichten könne. "Am Ende des Tages veröffentlichen wir ein Spiel, mit dem wir glücklich sind, an dem wir Spaß haben, es zu spielen und auf das wir stolz sind. Solange wir das so tun, werden wir glaube ich immer ein Publikum finden", so McCoy weiter. Der eingeschlagene Weg sei also trotz der zunächst eher überschaubareren Verkaufszahlen richtig. Denn schlussendlich hält er fest: "Es spielt keine Rolle, wann es erscheint. Ein gutes Spiel wird immer realisiert."