THQ Nordic ist weiter auf Expansionskurs und hat sich nun abermals die Rechte an gleich mehreren Spielemarken gesichert. Entsprechende Kaufvereinbarungen wurden nun mit Mobile Gaming Studios Ltd. und Enigma Software Productions S.L. abgeschlossen.

Im Zuge des Kaufs erhält THQ Nordic die Spiele- und Markenrechte an Sphinx und die verfluchte Mumie, War Leaders: Clash of Nations und Legends of War. Beim ersten der drei Titel handelt es sich um ein Action-Adventure, das aus der Third-Person-Perspektive gesteuert wird und vom antiken Ägypten inspiriert ist. Ursprünglich wurde der Titel für Xbox, PlayStation 2 und GameCube veröffentlicht.

War Leaders: Clash of Nations ist ein rundenbasiertes Strategiespiel, das samt Echtzeit-Taktik-Modus für den PC erhältlich ist. Legends of War gehört dem gleichen Genre an; die rundenbasierte Strategie-Reihe entstand ursprünglich 2010 und wurde seiner Zeit für PS3, Xbox 360 und PlayStation Portable veröffentlicht.

Lars Wingefors, Gründer und CEO der Gruppe, führt in einem Statement aus, dass sich vor allen dingen Sphinx und die verfluchte Mumie hervorragend für die Zielgruppe von Nintendo eigne. In Anbetracht der Tatsache, dass THQ Nordic an zwei Titeln für die Switch arbeitet, die bis dato noch nicht angekündigt wurden, gibt es nun zumindest schonmal einen heißen Kandidaten.